The Beach Moonsters (F)

The Beach Moonsters aus Dijon-Beach zu Gast an unserem Neckastrand.

Der Legende nach wurde der Leichnam des großen Dick Dale nach seinem Ableben gemäß einer alten Voodoo-Tradition im Ozean versenkt und diente versehentlich drei Meeresmonstern als Mahlzeit, die gierig nach Reverb und Tremolo waren. Auf mysteriöse Weise soll der Geist des Meisters daraufhin das Gehirn dieser drei bösen Kreaturen in Besitz genommen haben. Seitdem fürchten Badegäste und Surfer bei jedem Vollmond die Rückkehr derer, die sie die Beach Moonsters nennen.

Keine Legende ist, dass The Beach Moonsters die Surfband ist, die euch die salzige Brise direkt ins Gesicht bläst! Wild, verspielt und garantiert mit Wellenbewegung.