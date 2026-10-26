The Beast inside (UA)

Wir alle tragen Monster in uns – keine Kreaturen, die im Dunkeln lauern, sondern unsichtbare Kräfte, denen wir in uns und in der Welt begegnen.

Ängste, Zweifel, Widersprüche: Teile von uns, die wir manchmal nicht sehen wollen oder denen wir uns stellen sollten. Dieses Stück erforscht die Dualität, die das menschliche Dasein prägt: Licht und Schatten, Tag und Nacht, das Selbst, das wir zeigen, und das Selbst, das wir verbergen. Es wird ein Raum geschaffen, in dem das Publikum seinen eigenen Monstern begegnet — gespiegelt, nicht um zu urteilen, sondern um sie zu erkennen und zu verwandeln.