The Beat Brothers • Gitarrenmusik von 1960 bis 1990

Die Beat Brothers sind beliebte Gäste in Öhringen, dem hübschen Städtchen in der Nähe von Heilbronn. Ende September bei der Night of Music, und jetzt Mitte Dezember bei der Veranstaltungsreihe „Kleinkunst im Kino“.

Der Vorverkauf für das Konzert am Mittwoch, 14. Dezember läuft bereits.

„Musik aus der guten alten Zeit“ könnte man die handgemachte Gitarrenmusik der Beat Brothers überschreiben. Von den 1960er bis zu den 1990er Jahren reicht das Repertoire. Ein Klassiker folgt dem nächsten, nah am Original, aber immer mit einem gewissen Kick. Die Band kommt aus der Pfalz, aber egal, ob es sich um ein Auswärts- oder Heimspiel handelt, die Beat Brothers geben immer 100 Prozent und überzeugen mit musikalischem Knowhow. Vier gut gelaunte Musiker im stylishen Outfit covern Bands wie die Beatles und die Rolling Stones, die Kinks und The Who, und selbst vor Pink Floyd und Queen machen sie nicht halt.

Die beliebte Coverband ist in Öhringen und Umgebung für ihre genialen Auftritte bekannt. Das Beat- Brothers-Konzert am 14. Dezember im Scala-Kino Öhringen sollte man sich nicht entgehen lassen!