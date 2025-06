The Beat Brothers

TDas Sommerkonzert der Beat Brothers auf Burg Stettenfels ist schon seit zwölf Jahren - seit 2013 - ein fester Termin im Kalender zahlreicher Musikliebhaber.

Mit handgemachter Gitarrenrockmusik von 1960 bis 1990 hat sich die Liveband eine treue Fangemeinde aufgebaut, die jedes Jahr begeistert nach Untergruppenbach reist. Meistens steht das Konzert in Untergruppenbach unter einem guten Stern, denn bei sommerlichem und vor allem trockenem Wetter findet es als Open Air im malerischen Burggraben statt. Sollte das Wetter dennoch nicht mitspielen, steht ein großzügiger Gewölbekeller als geschützte Alternative zur Verfügung. Aber: Die Plätze sind begrenzt und die Tickets bisher immer ausverkauft, so dass man sich am besten frühzeitig eine Eintrittskarte für das Sommerkonzert am 28. August sichert. Die Beat Brothers bringen mit ihrer mitreißenden Gitarrenrockmusik aus vergangenen Jahrzehnten die Gäste schnell in Stimmung und sorgen für ein unvergessliches Konzerterlebnis.

Die Band präsentiert "Musik aus der guten alten Zeit" – handgemachte Gitarrenrockmusik aus den 1960ern bis zu den 1990ern. Ein Klassiker folgt dem nächsten, immer nah am Original, aber immer mit einer eigenen Note. Franz und Arno Matejcek, Sebastian Heiner und Philipp Herget sind vier gut gelaunte und motivierte Musiker; gekleidet im stylishen Outfit covern sie gekonnt Bands wie die Beatles, Rolling Stones, Kinks, The Who, Pink Floyd und Queen. Das verspricht auch 2025 einen Abend der Extraklasse vor der beeindruckenden historischen Kulisse der Burg Stettenfels.