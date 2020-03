The BEAT Goes On! Schmid / Messina / Langer

Es gibt Musik, Lieder, Texte, die begleiten einen durchs Leben. Zu ihnen entwickelt man eine besondere Beziehung. Sie gehören zu einem wie bestimmte Erinnerungen. Und ist man selbst Musiker, kann man sie weiterentwickeln.

Genau das haben die bekannten Jazz-Rocker Wolfgang Schmid, Thomas Langer und Daniel Messina getan: Sie haben ihre ganz persönlichen Lieblingssongs neu arrangiert und auf einer CD ("The Beat goes on!") herausgebracht. Cooler, funkiger, jazziger, oft auch anspruchsvoller interpretiert kommen die Songs und Instrumentals rüber. Aber ihren Zauber haben sie dabei nicht verloren, vielmehr sogar neuen Glanz bekommen.

Wolfgang Schmid zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Bassisten Europas. Er verewigte seinen guten Namen und seine Talente auch als Produzent, Komponist und Musical Director auf bislang über 400 Alben und bei mehreren Theaterproduktionen. Seine furiose Spielweise und seine stilistische Vielfalt brachten ihm diverse Pollgewinne als "Bassplayer of the year" in USA und Deutschland, weltweite Tourneen, Auftritte bei vielen großen Festivals und unvergessen, die musikalische Leitung der ARD Kult-Reihe "Superdrumming"!

In den siebziger Jahren war er eine zentrale Figur in Klaus Doldingers legendärer Jazzrock-Gruppe PASSPORT, die heute auch als "Classic Passport" weiterhin auftritt. Es folgten eigenen Bands wie "Head, Heart & Hands", "Wolfhound", seit 1988 diverse hochkarätig besetzte "Kick"-Formationen und seit 1996 "Paradox" mit Billy Cobham. Auf Tourneen war er zuletzt mit den Oscar und Grammy Gewinnern Dave & Don Grusin, Lee Ritenour & Will Kennedy - "The Hang All Stars" - und ist seit 2008 Mitglied bei den "German Jazz Masters" mit Klaus Doldinger und Manfred Schoof. Über zehn Jahr lang lehrte er Jazz- u. Popmusik an der Musikhochschule in Stuttgart und wurde 2016 zum Professor ernannt.

Daniel Messina

Vor über 20 Jahren kam der Schlagzeuger und Komponist Daniel Messina aus Buenos Aires nach Deutschland. Mit seiner dynamischen, hochgradig musikalischen und dabei technisch schlichtweg perfekten Spielweise hat sich der in Argentinien geborene Drummer mit Tourneen und CD-Einspielungen mit z.B. Barbara Dennerlein, Wolfgang Schmid, Melva Houston oder Ernie Watts, u.v.a. in die Herzen zahlreicher Rhythmiker getrommelt.

Im Jahr 1996 gründete er in Deutschland die Daniel Messina Band. Eigene CD-Produktionen folgten: "Solo en Europa" (1996), "Imágenes" (1999), "Prioridad a la emoción" (2001), "El sol sale" (2002) "Buenos Aires Affairs" (2004) und die Aktuelle CD "El futuro es hoy". Fast 11 Jahre lang spielt er mit der bekannten Jazz-Organistin Barbara Dennerlein zusammen, auch bei mehreren CD-Produktionen. Neben seiner Tätigkeit als Session Drummer und Produzent ist er seit 1993 Dozent im "drum department" in Stuttgart.

Thomas Langer (elektrische und akustische Gitarre) spielte seit 2002 bei der Organistin Barbara Dennerlein, tourte mit Ack van Rooyen, Aki Takase, Jeff Andrews und Bob Mintzer, studierte in Los Angeles ("outstanding stylist award" unter 600 internationalen Mitstudenten) und New York und wurde in der Januarausgabe der Zeitschrift "Gitarre & Bass" portraitiert. Mit seiner eigenen Formation LANGER veröffentlichte er drei Produktionen: "where is one ?" 2004, "KALALAK" (1999) und "LANGER" (1997) auf denen er akustische Blues- und Jazzorientierte Eigenkompositionen mit Grooves und Melodien sowie Folkeinlüssen spielt. Die Frankfurter Rundschau schreibt: "Langer spielt so herrlich unvorbelastet wie früher Volker Kriegel, Attila Zoller oder Pat Metheny".

Besetzung: Thomas Langer (guit); Wolfgang Schmid (b); Daniel Messina (dr)

Mehr Infos unter: http://www.wolfgangschmid.com