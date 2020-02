The Beat Rolls on

Starten Sie mit dem Oldiechor und den Hurricanes in den Wonnemonat Mai. Mit Songs aus den 50/60/70er Jahren bringt Sie der OCB e. V. in die richtige Stimmung. Gemeinsam mit den Hurricanes sorgen sie für gute Laune und echten Groove. Die Hurricanes waren mit allen großen Bands, wie den Rubetts, Tremeloes, Dave Dee, Smokie, Pussycat, The Rubetts und vielen anderen aus dieser Epoche auf Tournee. Fünf echte Vollblut Rock 'n Roller werden Sie begeistern. Sie bieten Hits mit Ohrwurmgarantie und spielen sehr nah am Original.

Freuen Sie sich auf einen Abend wie früher. Singen, klatschen, wippen und vor allem schwofen Sie mit. Coole Musik, nette Leute, gute Laune. Erleben Sie das Feeling dieser Zeit und genießen Sie einen unvergleichlichen Abend.

Auf Gäste im passenden Outfit wartet eine Überraschung.