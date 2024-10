The Best of Black Gospel gibt auf ihrer „Peace on Earth Tour“ ein Gastspiel in Kirchheim unter Teck und ist somit das Gospelkonzertereignis in diesem Jahr!

Die hervorragende Qualität der Mitglieder des Chores zeichnet sich auch durch Fernsehauftritte in den ARD- und ZDF-Sendungen mit Thomas Gottschalk, José Carreras, Michael „Bully“ Herbig, Carmen Nebel oder Florian Silbereisen aus.

Der Gospelchor besteht aus einer Auswahl der besten Gospelsänger und Sängerinnen der USA. Die Ausnahmekünstler bieten die bekanntesten und schönsten Gospelsongs in einem sehr emotionalen zweistündigen Programm mit garantiertem Gänsehautfeeling.

Das Konzert findet am Dienstag, 17.12.2024 in der Stadthalle Kirchheim unter Teck statt. Beginn ist um 19:30 Uhr.