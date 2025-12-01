The BEST of Black Gospel

bis

Martinskirche Widerholtplatz 6, 73230 Kirchheim unter Teck

The Best of Black Gospel gibt auf der "Joy to the World"-Tournee durch Europa ein Gastspiel in Kirchheim/Teck und ist somit das Gospelkonzertereignis in diesem Jahr!

Die hervorragende Qualität des Chores zeichnet sich auch durch Fernsehauftritte in den ARD- und ZDF-Sendungen mit Thomas Gottschalk, Michael „Bully“ Herbig, Carmen Nebel, Florian Silbereisen oder José Carreras aus.

Der Gospelchor besteht aus einer Auswahl der besten Gospelsänger und Sängerinnen der USA. Die Ausnahmekünstler bieten die bekanntesten und schönsten Gospelsongs in einem sehr emotionalen zweistündigen Programm mit garantiertem Gänsehautfeeling.

Info

Martinskirche Widerholtplatz 6, 73230 Kirchheim unter Teck
Konzerte & Live-Musik
bis
Google Kalender - The BEST of Black Gospel - 2025-12-13 20:00:00 Google Yahoo Kalender - The BEST of Black Gospel - 2025-12-13 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - The BEST of Black Gospel - 2025-12-13 20:00:00 Outlook iCalendar - The BEST of Black Gospel - 2025-12-13 20:00:00 ical

Tags