Das besondere Konzert in der Weihnachtszeit auf ihrer "PEACE ON EARTH Tour".

The Best of Black Gospel gibt im Rahmen ihrer seit 1999 alljährlichen Europa-Tour ein Konzert in ihrer Stadt und wird somit sicher DAS Gospel - Konzert - Ereignis ! Der Chor gastiert dann zum 5. Mal in der Stadt, sicher wieder mit großem Erfolg!

Dieser Chor vereint eine Auswahl der besten Gospelsänger und Sängerinnen aus den USA. Die Ausnahme-Künstler singen die bekanntesten und schönsten Gospelsongs in einem zweistündigen Programm, instrumental begleitet. Seit 1999 geht der Chor für 2 Monate auf Europatournee.

Inzwischen ist er einer der gefragtesten Gospelchöre in Deutschland und Europa. Ihr Erfolg basiert ganz sicher auch auf der Tatsache, dass sie ihr Publikum genau kennen und regelmäßig in die Konzerte mit einbeziehen! Bei der Qualität dieses Chores ist jedes Konzert ein Ausnahmekonzert, bei dem die "Gute Nachricht" immer im Vordergrund steht -'Gänsehautfeeling' ist garantiert.