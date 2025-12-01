Das BESONDERE Konzert in der Weihnachtszeit - auf ihrer "JOY TO THE WORLD Tour"

The Best of Black Gospel gibt im Rahmen ihrer seit 1999 alljährlichen Europa-Tour

ein Konzert in ihrer Stadt und wird somit sicher DAS Gospel - Konzert - Ereignis !

Der Chor gastierte schon erfolgreich in über 2.000 Städten.

Dieser Chor vereint eine Auswahl der besten Gospelsänger und Sängerinnen aus den USA.

Die Ausnahme-Künstler singen die bekanntesten und schönsten Gospelsongs in einem

zweistündigen Programm, instrumental begleitet.

Seit 1999 geht der Chor für 2 Monate auf Europatournee. Inzwischen ist er einer der

gefragtesten Gospelchöre in Deutschland und Europa. Ihr Erfolg basiert ganz sicher

auch auf der Tatsache, dass sie ihr Publikum genau kennen und regelmäßig in die

Konzerte mit einbeziehen! Bei der Qualität dieses Chores ist jedes Konzert ein

Ausnahmekonzert, bei dem die "Gute Nachricht" immer im Vordergrund steht -

'Gänsehautfeeling' ist garantiert.