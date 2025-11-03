The Best of Pink Floyd

Die Fortsetzung der einzigartigen und erfolgreichen Akustik-Konzertreihe mit den ex-ECHOES-Musikern Oliver Hartmann, Martin Hofmann u.a. – unterstützt von einem exklusiven Streichquartett aus Prag!

PULSE ist das neu formierte Pink-Floyd-Tribute, gegründet von den ex-ECHOES Musikern Oliver Hartmann, Martin Hofmann und Markus Nanz. Unter neuem Namen führen Sie nun neben ihren elektrischen Shows auch die erfolgreiche Konzertreihe mit viel Liebe zum Detail und großer Leidenschaft fort: Die Musik von PINK FLOYD auf rein akustischen Instrumenten, neu arrangiert und unterstützt von einem Streichquartett aus Prag. Dass es möglich ist, die Musik von PINK FLOYD akustisch im „Unplugged“-Stil auf die Bühne zu bringen und damit ihr Publikum zu begeistern, haben die Musiker seit 2014 mit ihren „Barefoot To The Moon“-Konzerten bereits eindrucksvoll bewiesen. Dabei zusätzlich ein Streichquartett einzubinden, arrangiert von Frontmann Oliver Hartmann, hat der fantastischen Musik des Originals eine besondere und einzigartige Note verliehen und macht die musikalische Neu-Interpretation zu einem eindrucksvollen audiovisuellen Hochgenuss.