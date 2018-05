Die Musik des Trios ist klassisch swingender Jazz mit satten und schillernden Funk-Grooves. Der Organist Larry Goldings und der Schlagzeuger Bill Stewart haben lange Zeit in der Funk-Schmiede des Saxophonisten Maceo Parker gearbeitet, der wiederum aus der Band von James Brown stammt. Seit mehr als 20 Jahren musizieren diese drei zusammen und verstehen sich auf der Bühne und im Studio nahezu blind. Ihr Sound ist unverwechselbar. “…the best organ trio of the last decade.” - The New York Times.