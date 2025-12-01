The Best Show About The King Of Pop: FOREVER

FOREVER – Die beste Show über den King of Pop kommt 2025 nach Europa

Die weltweit einzigartige Hommage an den King of Pop, FOREVER – The Best Show About the King of Pop, kommt im Herbst 2025 auf eine umfangreiche Europa-Tournee! Die Show, die von Michael Jacksons Familie persönlich unterstützt wird, lässt den einzigartigen Zauber und die legendären Hits des größten Popstars aller Zeiten wieder aufleben.

Mit atemberaubender Choreografie, modernstem audiovisuellem Design und einer beeindruckenden Bühnenshow vereint FOREVER die größten Erfolge von Michael Jackson zu einem emotionalen Spektakel, das weltweit bereits über 650 Aufführungen in 12 Ländern und mehr als eine Million Zuschauer begeistert hat. Vom 24. November bis zum 14. Dezember 2025 tourt die Show durch Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz. Fans dürfen sich auf ein Erlebnis freuen, das die Essenz von Michael Jacksons Musik, seiner Leidenschaft und seiner unvergesslichen Bühnenpräsenz einfängt.

Jermaine Jackson, Michaels Bruder, zeigte sich tief beeindruckt und beschreibt die Show als „die beste Tribute-Show über Michael Jackson in der Geschichte.“ Auch La Toya Jackson, Michaels Schwester, ist von der Inszenierung begeistert und sagt: „Ich habe mich wirklich in die Show verliebt, weil sie sich von den anderen unterscheidet. Es ist etwas ganz Besonderes.“ Beide Jackson-Geschwister unterstreichen damit die Einzigartigkeit der Show, die weltweit Fans und Kritiker gleichermaßen begeistert.

FOREVER – The Best Show About the King of Pop ist die einzige Show weltweit, die von Mitgliedern der Jackson-Familie anerkannt wird. Mit einer Mischung aus Michael Jacksons größten Hits, Tanz und spektakulären Bühneneffekten, bietet die Show eine einzigartige Hommage an die Legende, die die Musikwelt revolutionierte.