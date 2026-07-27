Treffen Sie die Star-Geigerin in intimer Atmosphäre mit ihrem ECHO-preisgekrönten Programm The Birth Of The Violin – die Geburt der Violine.

Mit Liebe und Sachverstand widmet sie sich der barocken Violinliteratur – von Pisendel, Guillemain über Geminiani zu Biber. Werke, die vor ihr noch niemand eingespielt hatte. Getragen von der damaligen Spielweise und gespielt mit einer Virtuosität, die ihresgleichen sucht, ist dieses Programm eine Zeitreise zu den Anfängen der Sololiteratur für dieses wunderbare Instrument. Hören Sie Hartmanns legendäre Stradivari aus dieser Zeit hautnah und unmittelbar.

Konzert #48