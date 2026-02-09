The Black Trilogy Tour

Konzert mit 3 Bands aus der Darkrock, Gothic und Metal Szene

The Last Decade traten 2024 beim Mystic Festival in Polen aus dem Schatten ins Rampenlicht, wo sie als „Gothic-Supergroup“ vorgestellt wurden. Die Band vereint renommierte Mitglieder von The Mission, Nosferatu, End Of Green, Love Like Blood, Seekers Are Lovers und Schwarzer Engel – eine düstere Allianz aus Erfahrung und Atmosphäre. The Last Decade haben eine Reihe eindringlicher Singles über Social Media veröffentlicht, europaweite Radio-Airplays erzielt und die Top 10 der polnischen Rockcharts erreicht. Ihr melodischer, cineastischer Sound hat bereits das Publikum in Deutschland und Polen in seinen Bann gezogen. 2026 wird die Band neue Grenzen überschreiten und ihre Endzeit-Hymnen auf weitere Bühnen bringen, bevor sie ins Studio zurückkehrt, um ihr kommendes Album zu vollenden.

Vlad in Tears ist eine Alternative-Rock- und Gothic-Metal-Band, die 2007 in Cassino, Italien, gegründet wurde. Seit ca. 10 Jahren ist die Band in Berlin ansässig. Ihr Sound wird als Dark Rock oder Gothic Rock beschrieben, wobei moderne Rock-Elemente mit düsteren Melodien und 80s-Wave-Einflüssen verschmelzen. Markant ist vor allem die vielseitige Stimme von Frontmann Kris Vlad.

Das belgische Projekt PVRS (ausgesprochen „Pure“) ist ein Post-Doom- und Atmospheric Sludge-Duo aus Brüssel, das 2023 gegründet wurde. Ihr Sound ist von massiver Schwere und einer melancholischen, hypnotischen Atmosphäre geprägt.