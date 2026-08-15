The Blackbyrds

Die Blackbyrds sind die süddeutsche Sensation für Beat und Sixties Cover.

Die vier Jungs aus Chile und Deutschland kulten die Sixties in ihrer rauen Art – auch wenn sie die Sechziger nur durch die Plattensammlung ihrer Eltern kennen – mit kleinen Ausflügen in andere Dekaden. Songs von den Beatles, Rolling Stones, Beach Boys, The Kinks, The Monkees, The Who und vielen anderen Künstlern sind im Repertoire der Band zu finden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Coverbands, die mit abgelutschten Gassenhauern auf Barhockern den Abend verbringen, überzeugen die jungen Musiker mit einem überzeugenden Sixties-Feeling. Egal ob Kneipennächte, Hochzeiten, Geburtstage, Weihnachtsfeiern oder andere Events, die Blackbyrds haben bisher noch kein Publikum enttäuscht. Erwartet keine Lichtshow, kein Subwoofer-Spektakel, keinen technischen Schnickschnack. Sondern puren, rohen Garagenrock, der Spaß macht, wie in den verrauchten Kellern Hamburgs zur Beat Invasion. Laut, direkt, rau. Natürlich voll tanzbar.

Ein authentischer Look, mit klirrenden Gitarrensounds und spitzen Chelsea-Boots, ist dabei Bestandteil ihrer überzeugenden Bühnenshow.