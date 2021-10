Die musikalischen Blacks-Brüder sind seit vielen Jahren unterwegs und rocken die Bühnen bisher vorwiegend in Süddeutschland. Insider kennen Sie als The Blacks – Real Rock mit einem wiedererkennbaren Sound und musikalischer Finesse. Die Musik von Tom Petty und Bob Dylan waren für sie Meilensteine der Rockgeschichte. Die leicht eingängige, facettenreiche Interpretation des American Rock hat es ihnen angetan und lässt sie nicht mehr los. Mit dem Bühnenprogramm Tom Petty talks to Bob Dylan wollen sie die Musik des kongenialen Duos live erlebbar machen und lebendig erhalten.