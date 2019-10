The Blank Tapes ist das Alter Ego des in Los Angeles lebenden Multiinstrumentalisten Matt Adams, der über ein Dutzend Alben mit Folk-Rock-Surf-Psych-Soul-Pop der 1960er Jahre u.a. auf Volcom, Burger Records, Antenna Farm und anderen produziert hat. Die Blank Tapes tourten durch Amerika, Kanada, Brasilien, Großbritannien, Europa und Japan. Matt ist auch der Künstler hinter den Plakaten und Albumcovers seiner Band.

Das neue Album 'Look into the Light' von The Blank Tapes, ist das bisher härteste, psychedelischste Album der Musikfabrik Matt Adam & CO es erscheint am 26. Oktober 2019 bei Nomad Eel Records.