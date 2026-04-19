The Blend - aus Stuttgart.

Tauche ein in die musikalische Revolution, die du nicht kommen sehen wirst!

The Blend vereint groovigen Pop und Rock zu einem berauschenden Mix, der deine Sinne beflügelt.

Andreas Zeisler’s markante Stimme verschmilzt meisterhaft mit den mitreißenden groovigen Pop-Rhythmen und den durchtriebenen Rock-Vibes, während Bass, Schlagzeug, Gitarre und Keys eine unwiderstehliche Einheit bilden, die dich auf die Tanzfläche zieht.

Hinter The Blend stehen keine Anfänger, sondern erfahrene Musiker, die bereits mehr Bühnen erobert haben als du zählen kannst. Seit 2018 bringen Andreas Zeisler, Francoise Alabasse, Baffe Schaffer, Danny Häussler und Denis Krnjai? ihre Leidenschaft für Musik auf die internationalen Bühnen. Hier geht es nicht um hohe Titel, sondern um mitreißende Musik, die in jeder Note ihre Hingabe spüren lässt.

Lass dich von The Blend auf eine Reise mitnehmen, bei der Pop und Rock sich leidenschaftlich vereinen und dich dazu zwingen, das volle musikalische Spektrum zu erleben.

Sei gewappnet für ein atemberaubendes musikalisches Erlebnis, das nach mehr schreit!