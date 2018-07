The Blue Poets feat. Marcus Deml

× Erweitern Marcus Deml

The Blue Poets, das ist roher, unverfälschter und kompromissloser Rock. laut, ungehemmt und unangepasst, auf jede Konvention pfeifend.2017 wurde die Debut-CD "The Blue Poets" von Marcus Deml auf 33 Konzerten in Deutschland und Österreich gefeiert.2018 wird der King of Tone des deutschen Bluesrock, Marcus Deml, ausgezeichnet mit dem Guitar Hero Award des amerikanischen Guitar Player Magazine und seine jungen, hervorragenden Musiker erneut mit dem perfekten Gegenstück zum Album - mit einer Live-Scheibe - antreten. Live Power ist ein Proof of Concept. The Blue Poets leben ihren wichtigsten Teil der DNA aus: mal wieder kultige Rock- und Bluesschuppen und Veranstaltungen zum Kochen bringen.Marcus Deml - git.Gordon Grey - voc.Phil Steen - bassFelix Dehmel - dr.pic: Cristina Arigoni