The Bluesanovas

21st Century Blues – Blues & Boogie

Die Blues’n’Boogie Band, die sich in den letzten Jahren als absoluter Geheimtipp in Sachen Live-Musik bewies. 2015 Gegründet, sorgten sie 2016 bereits beim Hildesheimer Bluesfestvial, sowie im Jahr darauf beim Blue Wave Festival auf Rügen für große Aufmerksamkeit und aufgeheizte Stimmung. Spätestens seit der 90. Ausgabe der „bluesnews“ haben sie sich als essentieller Teil der Bluesbands in Deutschland einen Namen gemacht. Nun waren die Bluesanovas Anfang 2020 in Memphis (USA), um dort die neue EP im legendären Sun Studio aufzunehmen, sowie an der Internationalen Blues Challenge teilzunehmen und Deutschland dort zu vertreten.