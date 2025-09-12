The Bluesballs feat. John Noville

Das Repertoire der Band umfasst Chicago Blues und Boogie der 50er und 60er Jahre. Songs von Muddy Waters, Howlin Wolf, Freddie King und anderen Größen dieses Genres.
Das ist Blues und Boogie zum Abtanzen und zuhören. Heute Abend sorgt John Noville für zusätzliche Party-Stimmung.
John Noville - Vocals/Guitar
„Sleepy Dee“ Handel - Vocals/Guitar
Harry Hartmann - Saxophone
Björn Dinsch - Bass/ Vocals
Dave Horner - Drums
Info
Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik