The Bluesballs feat. John Noville

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Das Repertoire der Band umfasst Chicago Blues und Boogie der 50er und 60er Jahre.

Songs von Muddy Waters, Howlin Wolf, Freddie King und anderen Größen dieses Genres.

Das ist Blues und Boogie zum Abtanzen und zuhören.

Heute Abend sorgt John Noville für zusätzliche Party-Stimmung.

John Noville - Vocals/Guitar

„Sleepy Dee“ Handel - Vocals/Guitar Harry Hartmann - Saxophone

Björn Dinsch - Bass/ Vocals

Dave Horner - Drums

