The Bluesballs present: Rhythm and Blues

Für diesen Abend haben sich die Bluesballs Verstärkung von einer fantastischen Rhythmusgruppe mit Björn Dinsch am Bass und Markus „Magoo“ Klopfer am Schlagzeug geholt.

Das Repertoire umfasst Chicago-Blues und Boogie der 50er und 60er Jahre, sowie zeitgenössischen Blues. Songs von Robert Johnson, Muddy Waters, Freddie King und anderen Größen dieses Genres.

Das ist Blues und Boogie mit Groove zum Abtanzen und Zuhören.

Sleepy Dee Handel - Vocals/Guitar

Harry Hartmann- Tenor Sax

Björn Dinsch - Bass/Vocals

Markus Klopfer - Drums