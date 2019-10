The Bollock Brothers

Die englische Punk-/Rock-/Synthesizer-Pop Band BOLLOCK BROTHERS wurden 1979 in London vom Londoner Promoter, DJ und Manager Jock Mcdonald gegründet.

Die dem ursprünglichstem Elektropunk entstammende Rockmusikmischung bildet die Grundlage für eigenwillige Songs, in denen Mcdonald mit unverwechselbarem Sprechgesang von seinen Obsessionen und Leidenschaften berichtet.

Oft geht es bei diesen eindringlichen Vorträgen um postmodernen Totenkult und Katholizismus( „Jesus Lived Six Years Longer Than Kurt Cobain“), Horrorfilme („Drac's Back“), Apokalypse („the four horseman“) oder um prominente oder historische Personen ( "Brigitte Bardot", „Henry the 8th“. ) Außer ihren Eigenkompositionen sind die Bollock Brothers für ihre außergewöhnlichen Coverversionen bekannt geworden, unter anderem von Sex Pistols, Led Zeppelin, Serge Gainsbourg, Aphrodite’s Child, e.t.c.