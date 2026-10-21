The Boosterz, das sind Hits der Sixties – Eighties.

Was euch bei „The Dublin Show“ erwartet, lässt sich am besten mit unserem Gig in Dublin an Ostern beschreiben: Dauerregen, 7°C und eisiger Wind. Und dazu bestgelaunte irische Fans, die ihre ofenbeheizten Pubgemäuer verließen, um mit uns auf der Terrasse drei Stunden lang zu rocken.

Ein älterer Stammgast umarmte uns zum Abschied mit tränenfeuchten Augen und sagte: „Hey guys, … that was the best I’ve ever heard. You gave me back a piece of my youth“.

Spricht’s euch an? Dann kommt und rockt mit. Denn älter werden, … kann jeder.