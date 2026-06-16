THE BOSS HOSS – "Back To The Boots" Sommertour 2026

Residenzschloss Ludwigsburg Schlossstraße 30, 71634 Ludwigsburg

Mit ihrer Sommertour 2026 feiern The BossHoss ihr neues Album „Back To The Boots“ und kehren musikalisch zu ihren Wurzeln zurück. Rauer, ehrlicher Country-Rock mit modernem Touch.

Nach der ausverkauften Clubtour im Herbst 2025 geht’s im Sommer auf ausgewählte Festivals und Open-Air-Bühnen, darunter auch das Residenzschloss Ludwigsburg. Die Fans erwartet bei den KSKmusicOpen ein energiegeladenes Live-Erlebnis mit neuen Songs und bekannten Hits wie „Don’t Gimme That“, „Dos Bros“, „Do It“ oder „Jolene“.

Ihr Sound mischt Country, Rock, Americana und Southern-Rock – aktuell im Genre-Trend, wie Acts à la Beyoncé oder Post Malone zeigen. Highlight der neuen Platte: die Single „I’ll Be Back“ mit Arnold Schwarzenegger.

Ludwigsburger Residenzschloss

24. Juli 2026,

Einlass ca. 18:00 Uhr

Tickets sind ab sofort auf ticket.eventstifter.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Kunden der Kreissparkasse Ludwigsburg erhalten Rabatte bei Eventstifter.

Info

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© Tourismus &amp; Events Ludwigsburg

Residenzschloss Ludwigsburg Schlossstraße 30, 71634 Ludwigsburg
Festivals & Open Airs, Konzerte & Live-Musik
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