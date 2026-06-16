THE BOSS HOSS – "Back To The Boots" Sommertour 2026

Mit ihrer Sommertour 2026 feiern The BossHoss ihr neues Album „Back To The Boots“ und kehren musikalisch zu ihren Wurzeln zurück. Rauer, ehrlicher Country-Rock mit modernem Touch.

Nach der ausverkauften Clubtour im Herbst 2025 geht’s im Sommer auf ausgewählte Festivals und Open-Air-Bühnen, darunter auch das Residenzschloss Ludwigsburg. Die Fans erwartet bei den KSKmusicOpen ein energiegeladenes Live-Erlebnis mit neuen Songs und bekannten Hits wie „Don’t Gimme That“, „Dos Bros“, „Do It“ oder „Jolene“.

Ihr Sound mischt Country, Rock, Americana und Southern-Rock – aktuell im Genre-Trend, wie Acts à la Beyoncé oder Post Malone zeigen. Highlight der neuen Platte: die Single „I’ll Be Back“ mit Arnold Schwarzenegger.

Ludwigsburger Residenzschloss

24. Juli 2026,

Einlass ca. 18:00 Uhr

Tickets sind ab sofort auf ticket.eventstifter.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Kunden der Kreissparkasse Ludwigsburg erhalten Rabatte bei Eventstifter.