The BossHoss – Ansbach Open – „Back to the boots“

Die Album Release Club Tour 2025 war für eine der bekanntesten Rock-Formationen Deutschlands ein voller Erfolg. In den restlos ausverkauften Clubs wurde das frisch auf Platz 2 gechartete neue Album „Back To The Boots“ gefeiert.

Die pure Authentizität der Band, gepaart mit schweißtreibendem Rock und ihrem unverwechselbaren rauen Charme, ist das, was die Crowd mitreißt. Back to the Roots, BACK TO THE BOOTS! Nun sind die angesagten Country-Rock’n’Roller im Sommer 2026 „On the Road Again“– auf ausgesuchten Festivals und Open Airs, um die Bühnen zu zerlegen. Die heiße neue „Back To The Boots“ Summer 2026 Tour startet Mitte Mai 2026 und geht bis in den September 2026 hinein. Zu den neuesten Termine gehören Leipzig (11.07.2026), Creuzburg (22.08.2026), und Elspe-Lennestadt (19.09.2026), die ab jetzt im Vorverkauf sind. Live auf der Bühne sind The BossHoss ein unvergessliches, explosiv-energiegeladenes Erlebnis – pure Power, die mitreißt. Wenn die sieben charismatischen Hauptstadt-Cowboys, allen voran die Frontmänner Alec „Boss Burns“ Völkel und Sascha „Hoss Power“ Vollmer, auftreten, kommen Rock’n’Roll-Fans voll auf ihre Kosten. Mit dem Sound des brandneuen Albums „Back To The Boots“ kehren sie live zu ihren musikalischen Wurzeln zurück: rauer, roher, ehrlicher denn je. Gekoppelt mit ihren Greatest Hits wie „Don’t Gimme That“, „Dos Bros“, „Do It“, „Jolene“ und vielen mehr, lässt die Band keine Wünsche offen. Hier wird live gerockt, ohne Kompromisse. „Back To The Boots“ ist eine Hommage an die eigenen Anfänge – musikalisch, stilistisch und live. Ihr Sound: moderner, international inspirierter Country-Rock mitten im aktuellen Genre-Revival, das Acts wie Beyoncé, Post Malone oder Shaboozey weltweit feiern. The BossHoss surfen dabei authentisch und mit viel Spielfreude ganz vorne auf dieser Welle und bringen ihren unverwechselbaren Mix aus Country, Americana und Southern-Rock mit. Natürlich inklusive der spektakulären Single „I’ll Be Back“ mit Arnold Schwarzenegger. Über The BossHoss The BossHoss sind: Boss Burns (Gesang), Hoss Power (Gesang, Gitarre), Hank Williamson (Mundharmonika, Mandoline), Russ T. Rocket (Gitarre), Guss Brooks (Kontrabass), Frank Doe (Drums) und Ernesto Escobar de Tijuana (Percussion) – live seit langem unterstützt von der brillanten Bläsersektion „The Tijuana Wonderbrass“. Vor zwei Jahrzehnten sattelten sieben furchtlose Musiker in Berlin ihre Trucks, setzten die Stetsons auf und fuhren mit Satteltaschen voller Rock’n’Roll los, die noch ahnungslose Republik zu rocken. Seitdem stürmen sie von Erfolg zu Erfolg. Was einst mit der Cover-Version des OutKast-Klassikers „Hey Ya!“ ihres Debüt-Albums „Internashville Urban Hymns“ begann, entwickelte sich bis heute zu einem wahren Kult. Mit ihrem einzigartigen signature Sound-Mix aus Rock, Rockabilly, Country, Neoblues angereichert mit etwas Pop-Appeal versetzten sie ganz Deutschland binnen kürzester Zeit in einen wahren Country-Rock-Rausch, der bis heute nicht nachgelassen hat.