THE BOSSHOSS w/ Very Special Guest Kiefer Sutherland

The BossHoss – das sind 20 Jahre Abriss-Rock im Country-Style. Der beste Grund für die Hauptstadt-Cowboys, um ab Sommer 2024 für eine Jubiläumstour aufzusatteln und quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zu rocken! Mit all ihren Hits im Gepäck wollen The BossHoss gemeinsam mit ihren Fans feiern - und zwar „TWENTY F**KING YEARS!“

Als VERY SPECIAL GUEST wird Weltstar Kiefer Sutherland bei fünf ausgesuchten Live-Terminen, darunter am 12. Juli in Bad Mergentheim, dabei sein! 2016 veröffentlichte er sein erstes von drei Studioalben „Down In A Hole“. Über einen Zeitraum von fünf Jahren veröffentlichte er zwei weitere Alben „Reckless & Me“ und „Bloor Street“, auf die eine umfangreiche Tournee mit über 600 Live-Shows folgte.

Anfang letzten Jahres spielte er ausverkaufte Shows in ganz Europa. Seine Auftritte bei verschiedenen Festivals verzeichneten festivalinterne Besucherrekorde in dem jeweiligen Zeitfenster und spiegelten die große Popularität des vielseitigen Künstlers. Nun freut sich Kiefer erneut in Deutschland bei ausgesuchten Open-Airs von The BossHoss als very Special Guest aufzutreten!

Damit nicht genug, dürfen sich die Besucher im Residenzschloss in Bad Mergentheim zudem auf SUPPORT des jungen Singer-Songwriters, mit dem gewissen US-Style, freuen: Julian Pförtner! Bekannt geworden ist der sympathische Baden-Württemberger durch The Voice of Germany 2022, wo er Zweitplatzierter im Team von Peter Maffay wurde. Pförtner ist aktuell auf Tournee und spielt in den Metropolen München, Berlin, Köln und Hamburg. In Bad Mergentheim eröffnet der charismatische Künstler mit seiner Band den Konzertabend.

Tickets sind auf ticket.eventstifter.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.