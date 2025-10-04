2025 wird ein fettes THE BOSSHOSS-Jahr: Die Band feiert ihr 20-jähriges Live-Bestehen - mit einem brandneuen Album und einer zugehörigen, exklusiven Release-Clubtour. Das neue Album „Back To The Boots“ - erscheint am 19. September 2025 - ist eine Hommage an die eigenen Anfänge: musikalisch, stilistisch und live.

Weil vor 20 Jahren alles auf kleinen Bühnen begann, führt die Band ihre exklusive Release-Tour zurück in die Clubs, in denen damals alles losging. Denn es ist vor allem ihre Authentizität gepaart mit schweißtreibendem Rock und dem unverwechselbaren rauen Charme, der ihr Publikum mitreißt – Back to the Roots. Back to the Clubs, BACK TO THE BOOTS!

Live auf der Bühne sind THE BOSSHOSS ein einzigartiges phänomenales Erlebnis – energiegeladen und mitreißend. Wenn die sieben charismatischen Hauptstadt-Cowboys, allen voran die beiden Frontmänner Alec „Boss Burns“ Völkel und Sascha „Hoss Power“ Vollmer, auf der Bühne stehen, kommen Rock’n’Roll-Fans voll auf ihre Kosten.

Noch bevor die Clubtour startet und das Album erscheint, zünden THE BOSSHOSS eine echte Bombe: Am 30. Mai erscheint die erste offizielle Singleauskopplung „I’ll Be Back“; featuring Arnold Schwarzenegger.

Ja, DER Arnold. Der Terminator. Der Ex-Gouverneur. Der Hollywood-Star. Gemeinsam mit THE BOSSHOSS hat Schwarzenegger im Studio seine legendäre Catch Phrase neu interpretiert und dem Track damit seinen ikonischen Stempel verpasst. Ein Song mit Haltung und einer Mission. „I’ll Be Back“ ist mehr als ein Gag. Es ist eine Motivationshymne, ein Aufruf, Dinge anzupacken, für diese einzustehen und wiederzukommen. Die Idee entstand aus der langjährigen Freundschaft zwischen THE BOSSHOSS und Schwarzenegger und trägt eine klare Botschaft: Alle Streaming-Einnahmen des Songs werden an Arnold Schwarzeneggers Umwelt- und Klimaschutzinitiative gespendet, für die sich der ehemalige Gouverneur von Kalifornien seit Jahrzehnten engagiert und jährlich ein internationales Zeichen mit dem „Austrian World Summit“ setzt.

Die Live-Weltpremiere des Songs wird am 3. Juni 2025 beim diesjährigen „Austrian World Summit“ in Wien vor einem Publikum aus internationalen Politiker:innen, Klimaexpert:innen, Unternehmer:innen und Medien stattfinden.

Mit dem neuen Album „Back To The Boots“ kehren THE BOSSHOSS im Herbst 2025 zu ihren musikalischen Wurzeln zurück: rauer, roher, ehrlicher denn je.

Als thematischer Auftakt zum Start der Pre-Order-Phase des neuen Albums erscheint am 23. Mai ein erstes musikalisches Lebenszeichen: „On The Road Again“, ein Cover des Willie Nelson-Klassikers – nicht als Single, sondern als liebevoller, treibender Fan-Kick-off.