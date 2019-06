The Briefs (US) & Johnny Notebook

Wahnsinn! The Briefs! Im Immerhin Würzburg! Hit after Hit! Die legendären Punkrocker aus Seattle, die 77-Punk besser können als die ganzen Engländer zusammen. Das wird heiß! We're poor and we're weird, Baby. Wir richten schon mal den Steve E. Nix Altar ein. Supporten werden die Wuppertaler Seventy-Synhtipunker Johnny Notebook. Knaller. Vorverkauf ab nächster Woche, das wird schnell voll sein. Wir können schon jetzt nicht mehr schlafen vor Aufregung.