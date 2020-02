The Broadway Cowboys

Die Broadway Cowboys um den Sänger und Gitarristen Rudie Blazer, spielen ihre eigene mitreißende Variante des Western Swing – einer Mischung aus Swing und Country mit tiefen Wurzeln im Blues der 30er und 40er Jahre. Der Western Swing entstand in den Tanzhallen von Texas und Oklahoma und wurde die angesagte Wochenendunterhaltung für Öl - und Landarbeiter in den späten 1930er Jahren.

Die hochkarätig besetzten Broadway Cowboys bringen diese Musik für gute und für schlechte Zeiten, für das Suchen nach den Tränen im Bier und für die großartige Gelegenheit, die Tanzschuhe aus der Kiste zu holen, zurück auf die Bühnen der Welt! Virtuos, humorvoll und auch vor dem ganz großen Gefühl nicht zurückschreckend, immer getreu nach dem Motto von Duke Ellington: It don´t mean a thing, if it ain´t got that swing!

Rudie Blazer (Gesang, Gitarre) spielte lange Jahre im legendären "Country-Blues Project", der einzigen deutschen Folk-Blues Formation von internationalem Format. Momentan tourt er mit der "Grave Chapel Radio Show" um Dieter Thomas Kuhn durch die Lande

Frank Wekenmann (Gitarre, Gesang) ist ein mit allen Wassern gewaschener Guitar-Slinger und spielt u.a. mit seiner Hotclub-Swing Band „Hot Club Harmonists“, "Foaie Verde" und in verschiedensten Projekten mit dem Sänger und Comedian Roland Baisch.

Joscha Glass (Kontrabass) ist seit Jahren mit den verschiedensten Formationen "on the road", zuletzt wurde der ungemein groovende Sonnyboy in der Band von Henning Wehland bei Rock am Ring gesichtet.

Dieter Schumacher (Schlagzeug) gilt als einer der swingensten Schlagzeuger Deutschlands und ist regelmäßig zu hören mit Dizzy Krisch, Peter Lehel und vielen anderen Jazzformationen, bei denen er meisterhaft den Takt angibt.