The Builders & The Butchers

Goldmark's Charlottenplatz 1, 70173 Stuttgart

Die Welt ist ein Pulverfass. Wer hält eigentlich das Streichholz? Eine Frage, der THE BUILDERS & THE BUTCHERS auf ihrem neuen Album "The Spark" sowie am 19. Mai auf der Bühne des Goldmarks in Stuttgart nachgehen.

Die Antwort haben THE BUILDERS & THE BUTCHERS zwar nicht, dafür lotet das Quintett aus Portland/ Orgeon aber auf den elf Songs von „The Spark“ den schmalen Grat zwischen Funke und Flächenbrand aufs Spannendste aus. Dass sich das auf so vielen Ebenen als so viel ergiebiger erweist, ist dabei nicht nur der aktuellen politischen Situation in ihrem Heimatland geschuldet.

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Konzerte & Live-Musik
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