Nach der gelungenen Party bei der the Busters im Februar 25, kommen Sie 2026 mit neuem Album – C A L L I N G zurück nach Reutlingen und versprechen Power wie eh und je!

Calling ist unser gemeinsamer Soundtrack gegen den Stillstand: in der Welt läuft Vieles schief, und wir haben was dagegen. Unsere Antwort? Amps an, Gitarren laut, Bläser dazu, Haltung zeigen. Mit neun Leuten auf einer Bühne, mit einer klaren Ansage: kein Bock auf Rassismus.

Calling heißt: Mund auf, wenn’s drauf ankommt und laut sein, wenn andere still bleiben.

Calling heißt auch unser neues Album, das im Herbst 25 rauskommt - unser bisher intimstes Projekt, geprägt von bewegten Zeiten und inspiriert von persönlichsten Themen. So nah dran an uns selbst klangen wir selten. Von der Straße direkt ins Rampenlicht.

Und live? Volle Wucht. Druck. Energie – Ska trifft Punk, Herz trifft Haltung.

Komm rum! Ob in der ersten Reihe im Pit oder ganz hinten, Hauptsache, du bist dabei. Und rufst mit für Zusammenhalt und Vielfalt!