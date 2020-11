The Cast – Die Opernband

The Cast, das sind sechs junge, virtuose, klassisch ausgebildete Sänger*innen aus vier Staaten in drei Kontinenten, die alte Opern und Operetten mit frechen Ideen, einem coolen Auftritt und durchschlagendem Erfolg neu inszenieren! Auf der ODEON-Bühne öffnet die sympathische Opernband die prall gefüllte Schatulle ihrer Winter-Edition, um mit Verdi, Puccini, Weihnachtsliedern und dem Publikum ein ausgelassenes Fest der Stimmen zu feiern. Zwischenrufe, Mitsummen und -klatschen sind ausdrücklich erlaubt. Die Show ist eine helle Freude – selbst für Weihnachtsmuffel, die eigentlich lieber ins Popkonzert gehen als in die Oper …

Die Rockstars der Oper Belcanto-Show mit The Cast