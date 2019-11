Hochkarätige Stimmen und glänzende Unterhaltung versprechen die „Weihnachtssterne in der Oper“: Fernab jeder steifen Etikette verleiht die Opernband The Cast bekannten Stücken neuen Schwung. Die aus den USA, Kanada, Chile, China und Deutschland stammenden Künstler haben ein ganz besonderes Programm kreiert: Klassische Weihnachtslieder gehören ebenso zum Repertoire wie winterliche Klassiker. Dabei zeigen die Musiker sich nahbar, witzig und sympathisch; sie beziehen ihr Publikum mit ein.

Dieses außergewöhnliche Konzert richtet sich nicht nur an Klassikliebhaber. Auch die, die bisher Popkonzerte der Oper vorgezogen haben, sind herzlich willkommen. The Cast ziehen Zuhörer aller Altersgruppen auf musikalischem Spitzenniveau in ihren Bann. Sie verbinden Show und Stimme zu einer neuen Form des Bühnenevents. Ja zu Verdi und Puccini, aber anders – die traditionellen Stücke machen mit. The Cast auf neue Weise Spaß.