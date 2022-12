The Cast - die Opernband No Limits

Stellen Sie sich vor, Sie nehmen Ihren Picknickkorb und eine gute Flasche Wein mit ins Theater – genau so, wie das Publikum vor gut 200 Jahren in der Mailänder Scala.

Halten Sie es, wie Sie wollen. Denn wenn die virtuosen Vokalartisten von "The Cast" die Bühne betreten, ist pure Lebenslust, Spielfreude und Begeisterung garantiert.

Die jungen Künstler aus vier Kontinenten haben in ihrem vierten Bühnenprogramm einen prall gefüllten Korb voller Liebe zur Oper und voller prickelnder Opernarrangements dabei, die jede Vorstellung sprengen. Leidenschaftlich und höchst unterhaltsam servieren The Cast alte Lieder und Arien auf neue Weise – wahrlich ein Augen- und Ohrenschmaus. Ein Abend mit The Cast, das sind klassischer Gesang auf Spitzenniveau, Kreativität und Können.

Hier kommen nicht nur Opernliebhaber auf ihre Kosten, sondern auch alle, die mit Oper noch nie was am Hut hatten. "No Limits" ist ein neues Klassikerleben – anders, ungewöhnlicher, noch schöner und vor allem noch "CASTiger", als Sie es aus dem klassischen Opernhaus kennen.

Come and let your life be CASTifyed!