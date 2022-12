THE CAST - Die Opernband

Stellen Sie sich vor, Sie nehmen Ihren Picknickkorb und eine gute Flasche Wein mit ins Theater – genau so, wie es das Publikum vor gut 200 Jahren in der Mailänder Scala tat.

Die jungen Vokalartist*innen aus den USA, Kanada, Chile und Deutschland präsentieren klassische Musik so wie einst: aufregend, belustigend, aktuell, mitreißend, ein wenig ironisch, erfrischend und vor allem unglaublich sinnlich. Mit Charme, virtuosen Arrangements und geschulten Opernstimmen pusten The Cast auf internationalem Spitzenniveau die Patina von Mozart, Verdi, Lehár und Co. und präsentieren Oper atmosphärisch wie ein Popkonzert.

Egal ob jung, ob alt, Klassikliebhaber oder Menschen, die bisher Popkonzerte dem Opernsaal vorgezogen haben: The Cast ziehen ihr Publikum vom ersten Moment an in den Bann der Musik und lassen jeden Abend zu einem Feuerwerk der Freude werden. Mitklatschen, Zwischenrufe, Mitsummen dürfen sein. Die Opernband macht das Publikum zum Teil des Konzerts, der Atmosphäre, ihrer Leidenschaft für Musik. Die sechs Männer und Frauen zeigen, wie gut die Meisterwerke aus Oper und Operette auch ohne Anzug und Abendkleid funktionieren. Im aktuellen Programm „No limits“ versprechen sie grenzenloses Klassik-Erleben – anders, ungewöhnlicher, noch schöner und vor allem „CASTiger“, als es aus dem klassischen Opernhaus bekannt ist.

Gesang: Till Bleckwedel, Anne Byrne,

CarrieAnne Winter, Guillermo Valdés,

Alexandra Zarubina

Klavier: Yu Chen

Werke von Händel, Mozart, Donizetti, Bellini, Verdi, Strauss, Offenbach, Lehár