Mit ihrem neuen Album „Detonate“ reagieren The Casualties auf eine Welt, die von politischer Spaltung, Kriegen und medialer Reizüberflutung geprägt ist. Laut Drummer Marc „Meggers“ Eggers spiegelt der Titel das Gefühl wider, angesichts ständiger Negativschlagzeilen kurz vor dem Explodieren zu stehen. Nach der Isolation der Pandemie will die Band mit ihrer Musik nun ein Zeichen gegen die gesellschaftliche Zerrissenheit setzen und zur Einheit aufrufen. „Detonate“ markiert gleichzeitig eine neue Ära für die New Yorker Punk-Veteranen: Es ist das zweite Werk mit Sänger David Rodriguez und das Debüt beim Label Hellcat Records. Rodriguez betont, dass die Bandmitglieder mittlerweile perfekt zusammengewachsen sind, was dem Album eine besondere musikalische Geschlossenheit verleiht. Trotz des Erwartungsdrucks der Szene blieb die Band ihrem Stil treu und integrierte dennoch neue Einflüsse.

Inhaltlich greift die Platte gewohnt kämpferische Themen auf. Die Single „People Over Power“ fordert einen systemischen Wandel, während „Brick by Brick“ durch einen Gastauftritt der Hardcore-Legende Vinnie Stigma (Agnostic Front) die New Yorker Wurzeln der Band ehrt. In „Ashes of War“ geben sie der indigenen Punkband 1876 eine Bühne, und der dreisprachige Song „Pigs on Fire“ richtet sich gegen den globalen Faschismus. Letztlich bleibt „Detonate“ dem Kern von The Casualties treu: Es ist eine erhobene Faust gegen Unterdrückung, die den Fans das Gefühl geben soll, Teil einer starken, gleichgesinnten Gemeinschaft zu sein.