The Caucasus Experience - A Film by Torsten Wenzler (Notzingen/Kirchheim) & David Seeg - A Journey from Montafon/Austria to Caucasus/Georgia

Eine Skiexpedition in den Kaukasus mit Gipfelbesteigung des 5047m hohen Kasbek. Dieser nicht alltäglichen Herausforderung stellen sich Marita Ellinger, Daniel Dietrich, Micha Doberstein, David Seeg und Torsten Wenzler im April 2019. Vorweg geht eine 6-monatige Vorbereitungsphase. Aus einer Idee werden konkrete Planungen, gemeinsame Skitouren im Montafon werden zu Vorbereitungstouren, die Expedition rückt in greifbare Nähe. Im Film „The Caucasus Experience“ erzählen die fünf Freerider in lockerer Runde die Geschichte ihrer Reise vom Montafon in den Kaukasus. Nicht nur bei der Stadterkundung in Tiflis, beim 10-stündigen Aufstieg zur 3680m hoch gelegenen Bethlemi Hütte nahe der russischen Grenze oder am Summit Day, wenn es Richtung Gipfel geht, macht jeder einzelne seine ganz persönlichen Erfahrungen. Der Film begleitet die Gruppe zu jeder Zeit ungeschönt und ehrlich. Gespickt mit actionreichen Aufnahmen während der Skitouren, atemberaubenden Panoramablicken in den Bergen und den durchaus ernsten Momenten in der Höhe, wird er zu einer authentischen Dokumentation einer Skiexpedition in den Kaukasus.

Länge: 52 Minuten

Sprache: Deutsch