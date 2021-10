The Cavern Beatles

Da ist großartiges Entertainment garantiert. Direkt aus dem CAVERN in Liverpool!!

Dass man es bei The Cavern Beatles mit einer Tribute Band zu tun hat, ist auch auf den zweiten Blick schwer zu erkennen - so gut machen die Jungs aus Liverpool ihren Job. Selbst die Musikkritiker sind sich einig, dass man den Originalen so nah gekommen ist, wie nie zuvor. Als virtuose Vokalisten und ebenso talentierte Instrumentalisten präsentiert sich das Quartett, als hätte man die Zeit der frühen Beat-Bewegung eingefroren. "Es ist wie in den 60ern, als John Paul, George und Ringo ihren Siegeszug um die Welt antraten!", sagen die Konzertbesucher, erstaunt über die Ähnlichkeit der vier Nachfolger mit den echten

Beatles. Mit verblüffender Authentizität werden besonders die frühen Songs der weltberühmten Rock’n’Roller ins Leben gerufen. Sogar der Sound stimmt: Ohne technisches Drumherum spielen The Cavern Beatles unter den gleichen Bedingung wie die Pilzköpfe in ihren frühen Hamburger Jahren - spontan, energiegeladen und unverfälscht.Tickets sind bei allen bekannten Vorverkaufs-

