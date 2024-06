The Circle presents SKIY - Support Téodoro

Lineup

SKIY (Berlin)

Téodoro (The Circle / Kowalski)

Throwback, Mai 2024: Nitefreak bei The Circle– WAS WAR DAS DENN? Kompletter Freakout, das Roof war sogenannt on Fire, das Afro-House hob ab, flog einmal um den Globus und landete morgens wieder am Hauptbahnhof Stuttgart, Goosebumps am gesamten Body.

Deswegen: REWIND jetzt! The Circle ist wieder da und dreht die Hitze weiter auf, der Terrassenfloor ist der Ort und im Zentrum steht die Berliner Überfliegern SKIY. Für das Event wird die Melodic-Techno-Künstlerin die Regler auf den Circle-beliebten Afro-House-Sound justieren und schon steigt das Magic-Level erneut an.

Die Produzentin und DJ mit kroatischen und brasilianischen Wurzeln wurde 2022 von 1001Tracklists als „Future Of Dance“ nominiert und spielt auf renommierten Festivals wie Ultra Europe Resistance, Lollapalooza, Mysteryland und Nature One.

2023 debütierte SKIY im Ushuaia Ibiza und unterstützte Tiesto bei seinem ausverkauften Konzert im Phantom Club Paris. Als Main-Act reist sie durch sämtliche Metropolen der Erde und connected sich auf einzigartige Weise mit der Crowd – SKIY is the Limit.

Damit es an diesem Abend die Himmelsleiter all the way up geht, sorgt The Circle-Host Téodoro mit einem passenden Fundament für den richtigen Startschub. Welcome to The Circle!