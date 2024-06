Sonntags auf der Terrasse - w/ Chamelio 3000 & Ram

Bei schönem Wetter von 16 bis 22 Uhr / In fine weather from 4 to 10 pm

Line-up

Chamelio 3000

Ram

OMG TERRASSE. Sonntags. Im Kowalski. Open Air, Laissez Faire. Jede Woche. Der Gorilla thront über den Underground-City-House-Garden und wacht über die sonntägliche Uferlosigkeit bis Ende September. Sommer, Sonne, Sand in your Shoes, Beats in die Beine und Wasserdampf ins Gesicht und ja, man darf in kurzen Hosen kommen. Sonntags and the city bedeutet sonntags auf der Terrasse. Leben und terrassen lassen. #SADT