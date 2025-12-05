THE CLEANIN´ WOMEN im clubCANN

Nach ihrem überragenden Auftritt im letzten Jahr gastiert die legendäre Kultband THE CLEANIN´ WOMEN erneut im clubCANN. Da das Konzert 2024 restlos ausverkauft war und viele Leute kein Ticket mehr bekommen haben, solltet ihr euch am besten gleich eins sichern...

Die Band, die derzeit auf Tour ist, um ihr aktuelles Album LOST TAPES zu promoten, wird in ihrer Heimatstadt Stuttgart allerdings nicht nur Songs dieser Platte spielen, sondern dem Publikum einen Querschnitt ihres nun schon über 40-jährigen Schaffens präsentieren.

UTE LAUNE, SPASS und jede Menge ACTION sind garantiert, wenn die fünf Frauen und vier Männer loslegen und ihren Mix aus Sixties Gitarrensound, souligen Bläser-Riffs und treibenden Drums kompromisslos von der Bühne schmettern.

Frontmann, Sänger und Gitarrist von THE CLEANIN´ WOMEN ist der in Berlin lebende Udo Schöbel, der dort als erfolgreicher Musiker, Songwriter und Musikproduzent arbeitet. Unter anderem ist er seit vielen Jahren musikalischer Leiter der preisgekrönten radio eins Radioshow, außerdem komponierte er die Hitsingle Frisör zusammen mit Thomas D. von den Fantastischen Vier.

Neben Udo Schöbel besteht THE CLEANIN´ WOMEN aus ebenso namhaften, erfahrenen Musikern, die mit anderen Bands und Projekten ebenfalls über Stuttgarts Grenzen hinweg bekannt sind.

Nach weit über 400 Konzerten im In- und Ausland sowie diversen Film- und Fernsehauftritten haben die Musiker von THE CLEANIN´ WOMEN so ziemlich alles erlebt und gesehen. Aber sie haben noch immer das Verlangen, ihren Fans einen UNVERGESSLICHEN ABEND zu bescheren.