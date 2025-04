The Comancheros

Die Comancheros sind ein dynamisches Rocktrio aus Columbia, Missouri, das für seinen düsteren, energiegeladenen Sound bekannt ist, der Elemente aus klassischem Rock, Blues und modernem Alternative verbindet.

Mit straffen Rhythmen, glühenden Gitarrenriffs und rauem, gefühlvollem Gesang hat sich die Band den Ruf ihrer elektrisierenden Live-Auftritte erworben. Nachdem sie das Publikum in den gesamten USA in ihren Bann gezogen haben, kehren die Comancheros für eine weitere mit Spannung erwartete Tournee nach Europa zurück, die bei den Fans ein neues Kapitel in ihrem sich weiterentwickelnden Sound und ihrer Bühnenpräsenz erwarten können.