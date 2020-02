× Erweitern The Cool Quest

THE COOL QUEST, ist DIE BAND aus Holland. Sie spielten mehr als 500 Shows in ihrem Heimatland. Radios in Holland, Deutschland und Österreich spielen jeden ihrer energetischen Songs rauf und runter. Ihre Energie ist unbeschreiblich.

Egal wo sie spielen, unabhängig von Bühne und Alter ihres Publikums, keiner steht still. Sie heißen THE COOL QUEST, weil das Live Erlebnis mit Ihnen wirklich ein Erlebnis ist. Der Körper und Geist wird freigesetzt und der Questkann starten. Mit ihrer "Good Life Tour" waren Sie in Deutschland, Österreich, Schweiz aber auch in Osteuropa unterwegs. Festivals weltweit wollen nur eins: ihr Publikum zu THE COOL QUEST abgehen sehen. So spielten Sie in den letzten drei Jahren Festivals wie: Reeperbahn Festival, ESNS Norderschlaag, Tallinn Music Week, MS Dockville, Kaltern Pop Festival, Trivago Festival uvm.. Ihre geheime Rezeptur ist: Eine Verbindung zwischen dem Sound der 1990er, der goldenen Zeit des Hip Hops und den Drive der Popmusik.

Im nächsten Jahr schlagen THE COOL QUEST ein neues Kapitel auf - the next episode! Die Band um den Frontmann Vincent Bergsma, kommt nun mit doppelter weiblicher Kraft und zwar am Bass und am Schlagzeug. Die Gitarre spielt, der wohl unglaublichste Gitarrist Hollands und die Keys ein Visionär, den man nicht aufhalten kann, wenn er richtig mit seiner Improvisation beginnt. Diese fantastischen Fünf werden Euch mit ihren neuen Tunes umhauen, denn diese werden Euch nicht nur zum Springen und Tanzen animieren, ihre neuen Songs werden auch eure Seele berühren. Seid schnell, traut Euch! Dieser Quest wird euer Leben verändern.