Die drei Musiker haben in den vergangenen Jahren schon viel Spaß an irischer & schottischer Folkmusik gehabt und diese miteinander celebriert.

CRAIC - Freude und Spaß haben - ist in Irland ein fester Begriff. Der Schwerpunkt der Band liegt in der traditionellen Celtic Folk-Music mit Songs, Jiggs & Reels, sowie in der Folkmusik aus anderen Bereichen Europas.

Ganz der irischen Tradition verpflichtet arrangiert die Band The Craic Tunes und Songs, die ihnen gefallen, die sie aufgeschnappt oder von befreundeten Musikern und Bands gelernt haben. So entstehen ganz individuelle Versionen „same, same, but different“.

Dabei endet auch mal ein im Original für 120 Dudelsäcke komponiertes schottisches Pipertune in einem Arrangement für Flöte/Whistle, Akkordeon und Gitarre.

Lassen Sie sich überraschen: „You may know the song or the tune, but may not the sound…“