The Crambones & The Beach Moonsters

Provisorium Nürtingen Heiligkreuzstraße 4, 72622 Nürtingen

Two Types Trashique – minimal Rock'N'Roll.

The Crambones

Roh, rau, ungeschminkt. Diese zweiköpfige Kreatur mit dem altbekannten Woody Galore (ex C-Types) an Gesang und Gitarre und dem jungen Haudrauf Vince DeVille am Schlagzeug liefert ehrlichen, unverfälschten Garagenrock ohne Schnickschnack. Direkt, dreckig, energiegeladen – pure Rock’n’Roll-Essenz!

The Beach Moonsters

Aus Dijon-Beach, die Surfband, die euch die salzige Brise direkt ins Gesicht bläst! Wild, verspielt und garantiert mit Wellenbewegung.

Info

