The very best of Eric Clapton

The Cream of Clapton Band– spannt den Bogen von der ersten Supergroup des Rock „Cream“ bis hin zu den Soloerfolgen eines der größten Musiker, den die Rockgeschichte hervorgebracht hat: Mr. Slowhand Eric Clapton, als einziger Musiker gleich dreimal in der Rock and Roll Hall of Fame vertreten.

„The Cream of Clapton Band“ present The Very Best of Eric Clapton – mehr als nur ein Konzert, weit mehr als irgendeine Tributeband – eine Frage der Familienbande: Als Frontmann findet sich hier Will Johns, Sohn des Sound Engineers und Produzenten Andy Johns, der u.a. die Stones und Led Zeppelin produzierte. Will Johns erhielt seine erste Gitarre von seinem Onkel Eric Clapton, während sein anderer Onkel Glyn Johns neben Alben von Eric auch Alben von The Who und den Eagles produzierte. Will spielt virtuos Gitarre und singt, was er auch auf seinen eigenen hochgelobten Bluesalben eindrücklich beweist.

Neben Will stehen andere hochkarätige Musiker der jungen Generation auf der Bühne, das musikalische Vermächtnis ihrer Eltern zu ehren:

Mit dem Multiinstrumentalisten Steve Ball arbeitet Will schon sehr lange zusammen, bei dieser Produktion wird Steve neben Will die zweite Gesangsstimme sein und vor allem Bass spielen. An den Keyboards findet sich mit Noah East der Sohn des legendären Bassisten Nathan East, der gerade aktuell wieder mit Eric Clapton auf Tournee ist. Ein anderer junger Musiker komplettiert die Band an den drums: Der aus Neuseeland stammende Dylan Elise ist seit 2015 Schlagzeuger der Kultband Blood, Sweat & Tears.

Schauen Sie zu, wie die Musiker klassische Momente der Rockgeschichte mit ihrem eigenen Stil und Spielfreude interpretieren. Nah am Original, ohne dabei in Ehrfurcht zu erstarren!

Lauschen Sie ganz persönlichen Einblicken und Geschichten, ergänzt um Fotomaterial aus bisher nie veröffentlichten Familienalben. Ein Backstage-Pass ganz besonderer Art.

Dieses einzigartige Projekt begann bereits im Jahr 2017, um das 50jährige Jubiläum des Cream Albums „Disraeli Gears“ mit einer Tournee durch Australien und Neuseeland zu feiern. Der Erfolg war so groß, dass zwischenzeitig hunderte Shows in den USA, Kanada und Großbritannien folgten. In 2022 begann auch hier ein Neustart nach der Pandemie: Die für die Niederlande und UK geplanten Termine mussten zwar in 2023 verschoben werden, circa fünfzig Shows in den USA fanden jedoch statt. Das Ergebnis dieser Tour war die Entscheidung zur aktuellen Weiterentwicklung des Programms:

Auf dem Programm stehen nun neben Klassikern aus der Cream-Ära Songs „Sunshine of your Love“, aus der Blind Faith-Zeit, natürlich „Layla“ von Derek & the Dominos und viele Songs aus der Solozeit wie z.B. „I shot the sheriff“, „Wonderful Tonight“ – da wird kein Clapton-Fan enttäuscht werden.

Erstmalig auf Deutschlandtournee im März 2023, exklusiv präsentiert durch Media Management March!