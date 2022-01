The Crime Pack - Arno Strobel, Andreas Winkelmann & Romy Hausmann

Unter dem Motto THE CRIME PACK kommen drei der renommiertesten Thriller-Autoren Deutschlands zusammen auf große Lesereise: Arno Strobel, Andreas Winkelmann und Romy Hausmann sorgen im Wizemann in Stuttgart für Hochspannung.

Romy Hausmann ist sicherlich so etwas wie der Shootingstar des Thrillergenres. "Liebes Kind" landete auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, Übersetzungen erscheinen in 15 Ländern. 2019 erhielt sie den "Crime Cologne Award 2019", die Filmrechte wurden hochkarätig verkauft. Nun hat sie mit „Marta Schläft" einen fulminanten und würdigen Nachfolger am Start.

Andreas Winkelmann, geboren 1968 in Niedersachsen, lebt mit seiner Familie in einem einsamen Haus am Waldrand nahe Bremen. Wenn er nicht gerade in menschliche Abgründe abtaucht, überquert er zu Fuß die Alpen, steigt dort auf die höchsten Berge oder fischt und jagt mit Pfeil und Bogen in der Wildnis Kanadas. Mit seinen Thrillern "Das Haus der Mädchen" und "Die Lieferung" eroberte er ebenfalls den Gipfel der Bestsellerliste und begeisterte Hunderttausende Leser. Sein neuestes Werk „Der Fahrer“ stieg standesgemäß auf Platz 2 der Bestenliste ein.

Arno Strobel schließlich kennt die Büchercharts fast ausschließlich von oben, waren doch alle seine bisherigen Romane Bestseller. Er liebt Grenzerfahrungen und teilt sie gern mit seinen Lesern. Deshalb sind seine Thriller wie spannende Entdeckungsreisen zu den dunklen Winkeln der menschlichen Seele und machen auch vor den größten Urängsten nicht Halt. Ende September erscheint sein neuer Thriller „Die App“.

Die drei Autoren werden im Rahmen der Tour aus ihren aktuellen Werken lesen und natürlich auch einen Blick hinter die Kulissen gestatten, interessieren sich doch viele ihrer Fans nicht nur für das fertige Produkt, sondern auch für die Entstehungsgeschichte. Eine einmalige und sicherlich hochspannende Tour wird THE CRIME PACK allemal…